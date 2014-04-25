15 миллионов рублей на «липовые» паспорта дорог: Нижний Тагил «развели» на деньги (ФОТО)
Накануне председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин совместно с работником Службы заказчика городского хозяйства изучили паспорта, которые в прошлом году были переданы в Службу заказчика. Документы, по мнению специалистов, бесполезны и использовать как рабочий документ невозможно, а город, похоже, выкинул порядка 15 миллионов рублей.
Паспортизация, съемка постоянных параметров дорог, выполняется для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог на основании данных о протяженности и техническом состоянии дороги, о наличии сооружений и инженерных устройств. По сути, это важный документ, на основании которого муниципалитет обладает всей необходимой информацией о состоянии дорог города. Кстати, паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего пользования.
Дело в том, что в паспортах, изготовленных в 2012 году по заказу Управления имуществом, стоят цифры не соответствующие реальным параметрам дорог. Ширина проезжей части везде указана одинаковая – 11,3 метров. На конкретном сравнении Жуковского (от Панфилова и до Береговой-Краснокаменской) и Циолковского (от Серова и до Индустриальной) можно понять, что улицы не идентичны по ширине. Более того, на указанных в паспорте отрезках проезжие части одной улицы имеют разные значения.
Примеры паспортов дорог предоставил Никита Чапурин
В дальнейшем описании не указаны многие элементы дорог: съезды, парковки, колодцы, сети и другое.
Работы по паспортизации, добавим, выполнены филиалом Федеральной службы БТИ в 2012 году. Изготовлено порядка 500 документов. Стоимость одного паспорта от 20 до 50 тысяч рублей.
В результате мы имеем около 15 млн. рублей бюджетных средств потраченных на 500 комплектов макулатуры. К сожалению, я не смог получить копии паспортов (они находятся в архиве Службы Заказчика) комментирует Никита Чапурин.
Паспорт автомобильной дороги, отметим, представляет собой книгу в жестком переплете размером 297´420 мм и содержит всю необходимую информацию.
Председатель ОД «Тагил без ям» сообщил TagilCity.ru, что в настоящее время этим вопросом занимается первый заместитель Главы Нижнего Тагила – Владислав Пинаев. Городской портал TagilCity.ru будет следить за тем, как развивается эта ситуация.
Дорожным комиссиям следует тщательно следить за результатом работы дорожников. В противном случае по «официально» отремонтированным дорогом не проедет и большегруз с прицепом 15 тонн. Хотя, вполне возможно, что именно грузовому транспорту на городских улицах делать нечего.
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