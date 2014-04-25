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15 миллионов рублей на «липовые» паспорта дорог: Нижний Тагил «развели» на деньги (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 миллионов рублей на «липовые» паспорта дорог: Нижний Тагил «развели» на деньги (ФОТО)

25 апреля 2014, 10:40Общество
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