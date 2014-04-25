А у нас конкурс!
Ура! Ура! Весенний фотоконкурс! «Радужная весна». Магазин здоровья "КАЗАНОВА" решили устроить конкурс и разыграть замечательный, красивый, по-весеннему яркий зонтик.
Ура! Ура! Весенний фотоконкурс! «Радужная весна».
Магазин здоровья "КАЗАНОВА" решили устроить конкурс и разыграть замечательный, красивый, по-весеннему яркий зонтик. А также другие приятные сюрпризы. Кроме этого, каждому участнику конкурса мы дарим нашу дисконтную карту.
И нереально крутой БОНУС!!! Сертификат на 1000 рублей, которым можно расплатиться до 30 апреля 2014 года. Сертификат действителен на покупку белья и игрушек, сертификатом можно оплатить до 50% от стоимости покупки!
Дорогие друзья! Условия нашего конкурса очень просты, но мы все равно предлагаем Вам внимательно с ними ознакомиться, чтобы избежать недоразумений!
Чтобы принять участие, нужно просто соблюсти требования к фотографии и правилам. Подробности конкурса: http://vk.com/kazanovatagil?w=wall-56737309_57%2Fall
Период проведения:
Прием конкурсных работ с 20.04.2014 по 04.05.2014
Объявление результата конкурса 04.05.2014 - призы будут переданы лично в руки счастливчикам!
Успевай! Участвуй! Выигрывай!
За подробностями проводимой акции обращаться в группу в контакте: