А у нас конкурс!

Ура! Ура! Весенний фотоконкурс! «Радужная весна».

Магазин здоровья "КАЗАНОВА" решили устроить конкурс и разыграть замечательный, красивый, по-весеннему яркий зонтик. А также другие приятные сюрпризы. Кроме этого, каждому участнику конкурса мы дарим нашу дисконтную карту.

И нереально крутой БОНУС!!! Сертификат на 1000 рублей, которым можно расплатиться до 30 апреля 2014 года. Сертификат действителен на покупку белья и игрушек, сертификатом можно оплатить до 50% от стоимости покупки!

Дорогие друзья! Условия нашего конкурса очень просты, но мы все равно предлагаем Вам внимательно с ними ознакомиться, чтобы избежать недоразумений!

Чтобы принять участие, нужно просто соблюсти требования к фотографии и правилам. Подробности конкурса: http://vk.com/kazanovatagil?w=wall-56737309_57%2Fall

Период проведения:

Прием конкурсных работ с 20.04.2014 по 04.05.2014

Объявление результата конкурса 04.05.2014 - призы будут переданы лично в руки счастливчикам!

Успевай! Участвуй! Выигрывай!