КРЭТ инвестирует порядка 1 млрд рублей в экологию УФО до 2017 года

В частности, завод планируется перенести на территорию филиала предприятия в городе Арамиль Свердловской области. В текущем году КРЭТ намеревается досрочно завершить мероприятия по переносу цехов гальванической обработки металлов. Данные меры должны минимизировать экологическую нагрузку в пойме реки Исеть.