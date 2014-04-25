КРЭТ инвестирует порядка 1 млрд рублей в экологию УФО до 2017 года
25 апреля 2014, 09:30Обществоpract2@tagilcity.ru
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) до 2017 года планирует направить 980 млн руб. на реализацию экологического проекта по перемещению производств собственного дочернего предприятия — Уральского приборостроительного завода (УПЗ) за пределы Екатеринбурга, об этом говорится в сообщении компании.
В частности, завод планируется перенести на территорию филиала предприятия в городе Арамиль Свердловской области. В текущем году КРЭТ намеревается досрочно завершить мероприятия по переносу цехов гальванической обработки металлов. Данные меры должны минимизировать экологическую нагрузку в пойме реки Исеть.
Перенос рискованных производств за пределы Екатеринбурга проводится в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса России до 2020 года».
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