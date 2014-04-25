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КРЭТ инвестирует порядка 1 млрд рублей в экологию УФО до 2017 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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КРЭТ инвестирует порядка 1 млрд рублей в экологию УФО до 2017 года

25 апреля 2014, 09:30Обществоpract2@tagilcity.ru
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