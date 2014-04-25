«На эти вещи я смотрю сквозь пальцы». Комментарий Владимира Радаева на коллективное обращение

Редакция TagilCity.ru обратилась к самому Владимиру Григорьевичу с просьбой прокомментировать произошедшее. Почему подписавшиеся металлурги решили идти против председателя профсоюзного комитета, почетного гражданина Нижнего Тагила, чьи заслуги были не раз отмечены на уровне города?

Владимир Радаев дал понять, что в данной ситуации он не намерен вступать в полемику с теми, кто выступил против него. Более того, от официальных комментариев он отказался. Однако он рассказал журналисту TagilCity.ru, что это не первое анонимное сообщение, которое, по сути, своего веса не имеет. Как говорится, «насильно мил не будешь».

А люди, между тем, в самом обращении обозначили, что попросту боятся называть свои имена.

Я публичный человек и всегда на виду жителей города. На эти вещи я смотрю сквозь пальцы. Вопрос обсужден, а тема по данному обращению закрыта. Я переговорил с директором, всё улажено. Первый раз что ли?

Скорее всего люди рассчитывали на кадровые перестановки, но их не будет: директор, который сейчас, как выяснилось, находится в отпуске, уже переговорил с председателем профкома и вопрос закрыл. Мнение анонимных металлургов в очередной раз осталось без внимания.

А в комментариях к вышеобозначенной новости тем временем идет активное обсуждение по поводу социальной политики НТМК. Одни сетуют на отсутствие достаточных льгот, другие говорят о достойных условиях, сочетающихся с высокой зарплатой. Помимо прочего, люди рассказывают и реальные ситуации, которые требуют внимания и решения на уровне руководства:

Мой муж работая на НТМК уже 15 лет, кроме подарков на новый год от профсоюза ничего не видел, и то приходится доплачивать за эти подарки, а отчисления в профсоюзный фонд берут не маленькие. Очень много рабочих ездит из Баранчи на НТМК своим ходом, на дорогу в день уходит по 4 часа, да ещё и за свой счёт, а получают копейки. Почему не могут организовать или автобус до Баранчи, или оплачивали бы проездные хотя бы частично. На это у профсоюза денег нет.