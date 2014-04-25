Новый складской терминал Славдом
25 апреля 2014, 17:45ОбществоЕкатерина
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Компания Славдом открыла в Санкт-Петербурге новый складской терминал. С апреля 2014 года возможности компании значительно расширились.
Компания Славдом открыла в Санкт-Петербурге новый складской терминал. С апреля 2014 года возможности компании значительно расширились. В только что открытом складском комплексе широко представлены стеновые, кровельные и ландшафтные стройматериалы.
Слад работает по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 150, корп.2, литер Н.
Режим работы:
ПН-ПТ с 9.00 до 20.00
СБ с 10.00 до 17.00
ВС - выходной.
По телефону +7 (812) 318-51-51 можно уточнить наличие материалов на складе.
Подробная информация о складских терминалах компании Славдом и схемах проезда к ним размещена здесь.
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