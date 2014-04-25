Тагильские металлурги направили письмо председателю совета директоров НТМК против Владимира Радаева

Коллективное обращение

Работники НТМК обращают ваше внимание на противоправные действия председателя профкома В.Г.Радаева, который занимается не основными функциями работы профсоюзного комитета, а улучшением благосостояния и жилищных условий себя и всей своей семьи.

В кратчайшие сроки В.Г.Радаев воздвиг себе коттедж в элитном районе Фотеево, оплачивая услуги стройки и строителей, разными фирмами, в том числе и фондом «Забота».

Создал себе фирму, которой руководят не специалисты, не имеющие опыта работ родственники, в том числе и он сам. Заключили с ОАО Евраз НТМК бессрочный договор оказания услуг по благоустройству, уборке и строительству дорог на территории комбината. Служебный автомобиль, принадлежащий председателю профсоюзного комитета, обслуживает его семью, обеспечивая поездками по магазинам, больницам городов Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Напрашивается вопрос: в чем заключается роль профсоюзного лидера металлургического гиганта России?

Боимся подписываться из-за злобного и мстительного характера господина Владимира Григорьевича Радаева. Очень надеемся, что наше обращение не останется без внимания.

С уважением, металлурги комбината.

В ближайшее время TagilCity.ru свяжется с упомянутыми лицами, чтобы выяснить все подробности и причины «народного негодования».

Один из важнейших этапов получения высшего и среднеспециального образования - прохождение производственной практики. И хотя, в теории, пройти практику можно в любом месте, большинство студентов предпочитают крупные предприятия. Хотя, как говорят преподаватели, пройти практику иногда проще, чем написать отчет - впрочем, с этим обычно проблем не возникает.