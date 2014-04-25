Тагильский бизнесмен доверяет осужденным больше, чем частникам - свое дело он открыл прямо в колонии
Бизнесмен из Нижнего Тагила решил открыть на территории сургутской колонии № 11 предприятие по производству пеноблоков. Работать там будут сами заключенные. Пока вакансии открыты только для 15 человек, но со временем планируется расширение производства и, соответственно, штата сотрудников. Как уверяет предприниматель, размещение завода именно в колонии и трудоустройство заключенных будет выгодно как отбывающим срок — за свой труд они будут получать зарплату, так и самому бизнесмену.
Преимуществ работы с колонией гораздо больше, чем с частными лицами. Потому что мы исключаем огромное количество факторов риска, начиная с охраны, предоставления коммунальных услуг бесперебойных, и заканчивая отсутствием такой проблемы, как пьянство на рабочем месте, как подход спустя рукава, неявка на рабочее место отметил предприниматель Александр Ножкин.
В этой же колонии действует еще несколько предприятий — заключенные изготавливают трубы, занимаются ремонтом автомобилей, пошивом одежды и обработкой дерева. Для многих из них это единственная возможность не только получать зарплату, но и освоить профессию. И пример 11 колонии — один из немногих положительных чуть ли не во всем округе. Вообще же проблема трудоустройства заключенных и людей, недавно освободившихся из мест заключения, является актуальной не только для Сургута или Югры, но и для России в целом. Лишь 20% бывших заключенных находят работу. Эту проблему и пути ее решения обсуждали в Сургуте на круглом столе представители общественной палаты России, правительства округа и УФСИН. Вынесенные предложения будут представлены на парламентских слушаниях в Москве в конце апреля.
Это форма государственного субсидирования, приобретения оборудования, размещения производства на территории исправительных колоний, это помощь самим заключенным в получении профессии, в получении дополнительных доходов, вообще в получении трудового опыта — многие из них не имеют трудового опыта. Это все повышает их шансы адаптироваться во внешней среде прокомментировала генеральный директор Инновационного центра НИУ ВШЭ (г. Москва) Анастасия Тюрина.
На фото тагильский предприниматель Александр Ножкин: