Тагильский бизнесмен доверяет осужденным больше, чем частникам - свое дело он открыл прямо в колонии

Преимуществ работы с колонией гораздо больше, чем с частными лицами. Потому что мы исключаем огромное количество факторов риска, начиная с охраны, предоставления коммунальных услуг бесперебойных, и заканчивая отсутствием такой проблемы, как пьянство на рабочем месте, как подход спустя рукава, неявка на рабочее место отметил предприниматель Александр Ножкин.

В этой же колонии действует еще несколько предприятий — заключенные изготавливают трубы, занимаются ремонтом автомобилей, пошивом одежды и обработкой дерева. Для многих из них это единственная возможность не только получать зарплату, но и освоить профессию. И пример 11 колонии — один из немногих положительных чуть ли не во всем округе. Вообще же проблема трудоустройства заключенных и людей, недавно освободившихся из мест заключения, является актуальной не только для Сургута или Югры, но и для России в целом. Лишь 20% бывших заключенных находят работу. Эту проблему и пути ее решения обсуждали в Сургуте на круглом столе представители общественной палаты России, правительства округа и УФСИН. Вынесенные предложения будут представлены на парламентских слушаниях в Москве в конце апреля.