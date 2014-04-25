Уралвагонзавод выделит 4 млн рублей детским садам Нижнего Тагила

Помощь детским садам МБДОУ «Детство» Уралвагонзавод оказывает второй год подряд. Планируется, что в нынешнем году 2 млн руб. из выделенной суммы пойдут на проведение текущих ремонтов и ещё 2 млн — на приобретение хозяйственных материалов, таких как спецодежда, инструменты, хозяйственный инвентарь или мебель рассказали в пресс-службе.

Напомним, выделенные в 2013 году Уралвагонзаводом 2 млн руб. МБДОУ «Детство» потратило на замену окон и ремонт отопительной системы в детском саду «Золотое зернышко» для ребят, имеющих проблемы со зрением. Кроме того, работники Уралвагонзавода и других нижнетагильских предприятий корпорации активно помогали своим подшефным, в том числе в таком важнейшем направлении как лицензирование медицинских кабинетов. Также при поддержке шефов из малярно-сдаточного № 2 и вагоносборочного цехов Уралвагонзавода в детском саду «Аленький цветочек» был оформлен музыкальный зал и появилась новая изостудия. Отремонтирован и оформлен музыкальный зал в детсаду «Семицветик», шефом которого является литейный цех № 4 предприятия. В садике «Детство» (шеф — ОАО «Уралкриомаш») появились современные санитарные комнаты. А в «Смородинке» силами ОАО «УКБТМ» в 2012-2013 годах проведена замена оконных блоков (на 70%), установлена новая вентиляционная система на пищеблоке. В детских садиках «Фонтанчик», «Рябинка», «Катюша» оформлены холлы.