Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Уралвагонзавод выделит 4 млн рублей детским садам Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Уралвагонзавод выделит 4 млн рублей детским садам Нижнего Тагила

25 апреля 2014, 13:30Обществоpract2@tagilcity.ru
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»