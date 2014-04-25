В Нижнем Тагиле продолжает развиваться «фототерапия» для особых детей

При благотворительной поддержке ЕВРАЗа педагоги Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений» проведут обучающий семинар «Фототерапия как средство социализации и реабилитации детей». Участниками мероприятия станут педагогическая общественность Нижнего Тагила и Качканара, а также родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

Метод фототерапии – самое новое направление проекта, стремительно набирающее обороты с 2013 года, в котором «особенные» дети могут осваивать фотомастерство и при этом получать положительный оздоровительный эффект от занятий. Уже полюбившаяся жителям Нижнего Тагила «Фотомагия», первая отчётная фотовыставка участников благотворительного проекта «ЕВРАЗ-детям», откроет программу семинара в Нижнетагильском Дворце культуры школьников (Карла Маркса 39), где гости смогут оценить результаты занятий фототерапией.

В Центре общественных инициатив (Карла Маркса 65) мероприятие продолжат выступления представителей СРООХ «Авторы явлений». Педагогов и родителей ждут: практическое занятие с детьми и выступления на темы «Театр + фото; «Использование театрального искусства (театр теней) для проведения занятий»; «Арт + фото. Использование средств и произведений изобразительного искусства на занятиях фототерапии»; «Разработка программы фототерапии. Особенности работы с разновозрастными группами».

Социальный благотворительный проект «ЕВРАЗ - детям» направлен на решение проблем физической, интеллектуальной и социальной реабилитации детей с диагнозом ДЦП. В Нижнем Тагиле и Качканаре развивается по нескольким направлениям: иппотерапия, арт-терапия, сказкотерапия, реабилитационное лечение на базе «Качканарской ЦГБ», акватерапия.

К слову, в настоящий период качканарские участники благотворительного проекта «ЕВРАЗ-детям» приступили к курсу занятий лечебной верховой ездой – иппотерапией, автобус для доставки детей до места занятий предоставлен Администрацией города Качканар.