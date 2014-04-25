Внимание! «Злобные птички» испугались плохой погоды. Чемпионат в Нижнем Тагиле переносится на май

Организаторы сообщают, что стрелять промокшими игрушками будет не совсем удобно: они превратятся в тяжелые снаряды.

Сейчас организаторы обзванивают записавшихся участников. По предварительным данным, турниры в Тагиле и Каменске-Уральском пройдут 17 и 18 мая, в первые выходные дни после праздников.

По правилам, каждая команда сможет выстрелить по специальной конструкции 3-4 раза. Баллы участникам будет начислять жюри. Те, кто по итогам соревнований наберет наибольшее количество очков, получит приз от компании «Инсис»: услуга «Безлимитный Интернет» на один год.

Кроме этого, по результатам чемпионата будут начислены очки каждому населенному пункту в отдельности. Набравшему наибольшее число попаданий вручат кубок. Подробности по телефону: 8(343)200-45-44

Популярность этой телефонной игры остается весьма высокой, и, вполне возможно, что после чемпионата дети захотят получить себе такую же игрушку. Чтобы не тратить время на поиски, можно воспользоваться услугами интернет магазина игрушек. Благодаря широчайшему ассортименту и возможностям доставки интернет магазины пользуются не меньшей популярностью, чем «злобные птички», да и цены в них зачастую ниже, чем в обычных магазинах.