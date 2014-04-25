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Внимание! «Злобные птички» испугались плохой погоды. Чемпионат в Нижнем Тагиле переносится на май
Сюжеты:
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Внимание! «Злобные птички» испугались плохой погоды. Чемпионат в Нижнем Тагиле переносится на май

25 апреля 2014, 14:10Общество
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