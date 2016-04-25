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Базовые станции на колесах едут на помощь к корпоративным клиентам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Базовые станции на колесах едут на помощь к корпоративным клиентам

25 апреля 2016, 10:25Обществоoffice@tagilcity.ru
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