Базовые станции на колесах едут на помощь к корпоративным клиентам

Мобильную базовую станцию оператор впервые презентовал на международной выставке «Иннопром-2011». Техническое решение, позволяющее оперативно установить связь в период спасательных операций, или увеличить емкость сети в местах массового скопления людей высоко оценили представители власти Свердловской области. С тех пор базовая станция обеспечивает надежный сигнал на крупнейших мероприятиях региона, среди которых – выставка вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле, Иннопром в Екатеринбурге и другие. Усовершенствовав разработку, в этом году «МегаФон» предложил такую услугу и для своих корпоративных клиентов на Урале.

По запросу госучреждений и коммерческих организаций оператор оперативно настроит устойчивый сигнал там, где покрытие сети недостаточное или полностью отсутствует. Звонки и выход в интернет даже в самых труднодоступных местах обеспечит мобильный комплекс сотовый связи на базе грузового автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ. С помощью спутникового канала мобильной связью стандарта 2G, 3G, 4G можно покрыть до 25 километров. Абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 300 Мбит/с.

Мы предлагаем в экспресс-режиме организовать связь в любом месте, где нужно клиенту. Мобильные услуги и надежную работу Wi-Fi зоны «Передвижная базовая станция» может обеспечить одновременно для 6 тысяч человек. В период проведения массовых мероприятий или выездных выставок, совещаний, когда нагрузка на сеть возрастает, такие решения – единственный способ обеспечить уверенный доступ к услугам связи отметил директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале Евгений Иванов.

«Передвижная базовая станция» приспособлена к автономной работе в полевых условиях без подключения к внешним источникам энергопитания. Оборудование работает до 7 суток без подзарядки, что особенно необходимо в период возникновения чрезвычайных ситуаций.