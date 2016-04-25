Море по колено. География весеннего паводка расширяется
…а мобильные операторы проводят комплекс противопаводковых мероприятий. МОТИВ отчитался о подготовке к весенне-летнему сезону.
Оператору уже удалось пережить подтопления садов под Нижним Тагилом, в Ирбите, Верхотурье, в населенных пунктах Таборинского и Тавдинского районов.
В Серовском, Новолялинском и Гаринском городских округах паводок только набирает силу. Поселки Шайтанка, Коптяки, Красный Яр, Лопаево, Первомайский, Нихвор, Пуксинка, Зыкова оказались полностью отрезаны от внешнего мира, а вот сотовая связь там работает исправно. Более того, в этих населенных пунктах МОТИВ до сих пор является «монополистом».
Во многих населенных пунктах, особенно небольших, МОТИВ – единственный оператор. Качественная связь и стабильный сигнал в любое время года и в любую погоду – наша первостепенная задача. Особенно во время таких чрезвычайных ситуаций. Поэтому к паводкам мы подготовились еще в конце марта рассказывает пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина.
В рамках традиционной подготовки к весенне-летнему сезону специалисты компании предусмотрели альтернативные пути подъезда к базовым станциям, расположенным в зоне возможного затопления, провели внеплановые ТО, проверили емкости батарей, осуществили тестовый запуск дизельных генераторов и пополнили запасы топлива на случай чрезвычайных ситуаций.
По прогнозам МЧС, в ближайшие дни в зону риска могут попасть некоторые населенные пункты Карпинского, Ивдельского и Североуральского городских округов. Однако абонентам МОТИВ переживать по-прежнему не стоит – сеть будет работать в штатном режиме.