Море по колено. География весеннего паводка расширяется

Оператору уже удалось пережить подтопления садов под Нижним Тагилом, в Ирбите, Верхотурье, в населенных пунктах Таборинского и Тавдинского районов.

В Серовском, Новолялинском и Гаринском городских округах паводок только набирает силу. Поселки Шайтанка, Коптяки, Красный Яр, Лопаево, Первомайский, Нихвор, Пуксинка, Зыкова оказались полностью отрезаны от внешнего мира, а вот сотовая связь там работает исправно. Более того, в этих населенных пунктах МОТИВ до сих пор является «монополистом».

Во многих населенных пунктах, особенно небольших, МОТИВ – единственный оператор. Качественная связь и стабильный сигнал в любое время года и в любую погоду – наша первостепенная задача. Особенно во время таких чрезвычайных ситуаций. Поэтому к паводкам мы подготовились еще в конце марта рассказывает пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина.

В рамках традиционной подготовки к весенне-летнему сезону специалисты компании предусмотрели альтернативные пути подъезда к базовым станциям, расположенным в зоне возможного затопления, провели внеплановые ТО, проверили емкости батарей, осуществили тестовый запуск дизельных генераторов и пополнили запасы топлива на случай чрезвычайных ситуаций.