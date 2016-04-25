Паводок перешел на север Свердловской области: большая вода топит поселки в Серовском округе
25 апреля 2016, 08:35ОбществоТимофей Данилов
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В эти выходные начала выходить из берегов река Сосьва.
Сюжеты: Нижний Тагил
На этот раз в зоне потопления оказались посёлки Черноярский и Филькино. Там вода затопила 23 двора и 18 садовых участков. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 13 человек. Все они сейчас пока живут у родственников.
Напоминаем, в Нижнем Тагиле подтопленными остаются около двухсот дворов. В результате сильнейшего паводка в садах гибнут животные и люди.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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