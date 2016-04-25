Реставрацию цирка Нижнего Тагила и набережной вокруг него закончат ко Дню города (ФОТО)

Сегодня, во время выездного совещания, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов осмотрел место проводимых работ и внес свои предложения. Так, он попросил добавить к проекту детскую площадку. Она должна помочь родителям с детьми скоротать время в ожидании начала представления, или во время прогулки.

Сделать цирк и набережную вокруг него красивыми должны две компании. Набережной занимается «Уралстроймонтаж». Сейчас вокруг цирка завершается ремонт водопровода и сетей отопления. По завершении, «Уралстроймонтаж» начнет облицовывать гранитом лестницы и дорожки вокруг цирка.

В это же время компания «Урал Инжиниринг», которая занята ремонтом непосредственно здания цирка, приступит к работе над фасадом и кровлей цирка. Ожидается, что ко Дню города все наружные работы будут завершены, и жители Нижнего Тагила смогут спокойно гулять от парка Бондина до Демидовской дачи.

По контракту — все работы на набережной должны быть закончены к первому августа. Фасадные работы закончатся ко Дню города. Будет сделан единый ансамбль, чтобы люди могли отдыхать.

По предварительным договоренностям, цирк должен быть закончен к майским каникулам 2017 года. Многое зависит и от «Росгосцирка». Мы будем добиваться выделения средств и в этом году, потому что по контракту все средства и оплата уходят на следующий год, что требует серьёзных усилий от генподрядчика по оборотным средствам, -- сказал мэр.

Касательно ремонта цирка Администрация Нижнего Тагила будет выступать как общественный контролер, потому что контракт по цирку заключен между федеральной компанией «Росгосцирк» и генподрядчиком.

Отреставрировать можно что угодно. К примеру, давно ли вы обновляли пол в своем доме или квартире? Если нет, то в таком случае рекомендуем выбрать массивную доску шервуд паркет. Данный продукт очень высокого качества и долговечен.