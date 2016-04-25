Сегодня тагильчане почтили память земляков, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыле

Сергей Носов сказал, что важно помнить подвиг чернобыльцев, которые, рискуя собой, спасли тысячи жизней. Нынешнее поколение не представляет, каких масштабов достигла та авария. Однако подобные катастрофы в других странах наглядно показывают, насколько ужасны и трагичны их последствия.

Также, к участникам митинга обратился Юрий Кокушкин – председатель городской организации «Союз – Чернобыль России». Он поблагодарил тагильчан-чернобыльцев за их подвиг. Кроме того, председатель отметил поддержку, которую муниципалитет оказывает ликвидаторам аварии.

Отдельное спасибо Юрий Кокушкин сказал школе №71, в которой работает музей техногенных катастроф. Педагоги и школьники проделали колоссальную работу, собирая материалы и экспонаты, чтобы увековечить память о людях, которые жертвовали собой, спасая других.

Стоит напомнить, что почти 550 тагильчан участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В настоящий момент в живых осталось только 294 человека. Кроме государственных мер поддержки, ликвидаторы и их семьи каждый год получают выплаты, имеют возможность за счет города ездить в Екатеринбург на областные митинги.

Участники траурного митинга почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и пустили в небо воздушные шарики с бумажными журавлями. Журавли – это символ надежды и жизни.

Добавим, что в выходные в Нижнем Тагиле прошли спортивные юношеские соревнования, посвященные 30-летию катастрофы на Чернобыле.