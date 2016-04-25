В Нижнем Тагиле будет создана комиссия по оценке ущерба от паводка (ФОТО)

Скоро выйдет распоряжение о создании комиссии. Я выдвинул предложение включить в комиссию депутата Маслова и возложить на него ответственность за организацию процедур по возмещению ущерба. Необходимо будет работать и с правительством Свердловской области. Я думаю, он с этим справится сообщил Сергей Носов.

По мнению мэра Нижнего Тагила, паводок выявил имеющиеся проблемы сети гидротехнических сооружений. Одна из самых значимых, это большое количество заброшенных дамб:

Что касается оценок того, что дал этот паводок. Самая серьёзная вещь — у нас очень много гидротехнических сооружений времен Демидова, которые потом эксплуатировались ещё при советской власти, были брошены, и сегодня за ними никто не смотрит.

Например, если рассмотреть ситуацию в поселке Студёный, там воду держала дамба, узкоколейка, высотой в два моих роста. При Демидове и советской власти там, наверное, был смотрящий. Пакет труб в дамбе оказался забитым бревнами, которые перекрыли ток воды. Вода поднялась и прорвала насыпь. И таких старых дамб много, -- рассказал мэр.

Мэр Нижнего Тагила считает, что сейчас необходимо разобраться со всеми оставшимися дамбами и рельефами местности, чтобы не было непредвиденных ситуаций. Кроме того, необходимо наладить регулярное техническое обслуживание гидротехнических сооружений:

Результаты паводка должна обобщить комиссия. Обращение в область должно быть и по вопросам ремонта гидротехнических сооружений. В Черноисточинске их нужно ремонтировать. Обещают на 2017 год. Нынешний год проскочим и хотелось бы, чтобы ощущение боязни не ушло вместе с паводком 2016 года.

Как подчеркнул мэр, техническое обслуживание должно проводиться регулярно. Иначе могут возникнуть чрезвычайные ситуации и разгул стихий.