В Нижнем Тагиле будет создана комиссия по оценке ущерба от паводка (ФОТО)
Тему последствий паводка затронул сегодня во время рабочего совещания на набережной Нижнетагильского пруда Сергей Носов. Недавно правительство Свердловской области пообещало возместить ущерб пострадавшим от паводка. Мэр Нижнего Тагила сообщил, что комиссия по оценке ущерба создается.
Скоро выйдет распоряжение о создании комиссии. Я выдвинул предложение включить в комиссию депутата Маслова и возложить на него ответственность за организацию процедур по возмещению ущерба. Необходимо будет работать и с правительством Свердловской области. Я думаю, он с этим справится сообщил Сергей Носов.
По мнению мэра Нижнего Тагила, паводок выявил имеющиеся проблемы сети гидротехнических сооружений. Одна из самых значимых, это большое количество заброшенных дамб:
Что касается оценок того, что дал этот паводок. Самая серьёзная вещь — у нас очень много гидротехнических сооружений времен Демидова, которые потом эксплуатировались ещё при советской власти, были брошены, и сегодня за ними никто не смотрит.
Например, если рассмотреть ситуацию в поселке Студёный, там воду держала дамба, узкоколейка, высотой в два моих роста. При Демидове и советской власти там, наверное, был смотрящий. Пакет труб в дамбе оказался забитым бревнами, которые перекрыли ток воды. Вода поднялась и прорвала насыпь. И таких старых дамб много, -- рассказал мэр.
Мэр Нижнего Тагила считает, что сейчас необходимо разобраться со всеми оставшимися дамбами и рельефами местности, чтобы не было непредвиденных ситуаций. Кроме того, необходимо наладить регулярное техническое обслуживание гидротехнических сооружений:
Результаты паводка должна обобщить комиссия. Обращение в область должно быть и по вопросам ремонта гидротехнических сооружений. В Черноисточинске их нужно ремонтировать. Обещают на 2017 год. Нынешний год проскочим и хотелось бы, чтобы ощущение боязни не ушло вместе с паводком 2016 года.
Как подчеркнул мэр, техническое обслуживание должно проводиться регулярно. Иначе могут возникнуть чрезвычайные ситуации и разгул стихий.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru