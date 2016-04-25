В выходные тагильские волонтеры сводили воспитанников реабилитационного центра в театр кукол (ФОТО)
25 апреля 2016, 10:50ОбществоТимофей Данилов
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В субботу тагильские активисты «Молодой гвардии Единой России» организовали для воспитанников социально-реабилитационного центра «Улыбка» поход на спектакль в кукольный театр.
Сюжеты: Нижний Тагил
Юные зрители посмотрели спектакль по известной с детства сказке «Петушок – золотой гребешок». Эта история о том, как кот спасал своего друга от коварной лисицы. Организаторы отмечают, что некоторые ребята узнавали в отважном коте самих себя.
Молодогвардейцы отмечают, что не первый раз ходят с детьми на кукольные спектакли. Например, недавно волонтеры водили в театр воспитанников детского дома «Антоновский».
Помощь юным тагильчанам, которые обделены любовью и заботой, активисты «Молодой гвардии» организуют в рамках проекта ЕР «России важен каждый ребенок».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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