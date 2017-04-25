Автозаправка в Камышлове работала без лицензии: в суд переданы материалы о приостановлении деятельности взрывоопасного объекта
25 апреля 2017, 10:15Общество
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В Камышлове прокуратура осуществила проверку на газозаправочной станции и выяснила, что объект осуществляет свою деятельность без лицензии.
Заправка является взрывоопасным и пожароопасным объектом, а значит, ее деятельность должна строго контролироваться законом. Надзорное ведомство направило обращение в суд с требованием прекратить деятельность заправки до устранения нарушений.
В настоящий момент материалы дела находятся в суде и ждут рассмотрения, сообщает прокуратура Свердловской области.
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