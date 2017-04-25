Два водителя в Екатеринбурге в ходе конфликта размахивали корочками сотрудников полиции (ВИДЕО)

Супруги приехали к магазину, но не обнаружили свободных мест. Тогда они припарковали свой автомобиль перед Volkswagen, водитель которого оставил машину на месте для инвалидов, не имея на то оснований. Позже, когда супруги уже стояли на кассе, у них сработал брелок сигнализации, пишет E1.ru.

Они вернулись к своей машине, где стоял мужчина и дерзко ругался. Затем со словами «я разобраться могу» он достал удостоверение члена общественного совета ГУ МВД.

Видео: E1.ru

Позже выяснилось, что нарушитель никогда не состоял в общественном совете. В полиции предложили пострадавшим составить заявления в полицию. Кроме того, в ГИБДД заявили, что никакие документы не дают преимущества сотрудникам полиции на дорогах и парковках. За оставление своего автомобиля под запрещающим знаком нарушителям грозит административный протокол.

Редакция Ura.ru выяснила, что мужчина на видео – 56-летний Александр Ноженко. Он является учредителем ряда городских предприятий в столице Урала. А с ГИБДД его связывают лишь 15 нарушений ПДД. В свою очередь, он позже рассказал журналистам E1.ru о том, что ему и его семье пришлось ждать порядка 15 минут, пока хозяева заблокировавшего их авто не пришли из магазина. Другая сторона конфликта, начало которого на записи нет, также демонстративно показывали свои корочки сотрудника полиции, по словам Ноженко.

Добавим, что свердловчане, принявшие участие в опросе на E1.ru, уверены, что обе стороны конфликта одинаково не правы.