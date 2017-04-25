Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Фельдшер «скорой помощи» и пожилая пациентка обменялись ударами в ходе осмотра в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Фельдшер «скорой помощи» и пожилая пациентка обменялись ударами в ходе осмотра в Екатеринбурге

25 апреля 2017, 08:30Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?