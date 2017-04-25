Фельдшер «скорой помощи» и пожилая пациентка обменялись ударами в ходе осмотра в Екатеринбурге

Как сообщали СМИ, в минувшее воскресенье на вызов к 83-летней пенсионерке приехали медики. При осмотре пожилая женщина ударила 32-летнюю сотрудницу «скорой помощи», сбив с медика очки. В свою очередь, фельдшер в ответ ударила пенсионерку ладонью по щеке.

В ведомстве сообщили, что действиям сотрудницы «скорой» будет дана юридическая оценка. Специалисты выяснят, есть ли в поступке состав преступления.

Также в ходе надзорных мероприятий экспертам предстоит выяснить, соблюдалась ли профессиональная этика со стороны медицинского персонала во время оказания помощи пациентке.