Фельдшер «скорой помощи» и пожилая пациентка обменялись ударами в ходе осмотра в Екатеринбурге
25 апреля 2017, 08:30Общество
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В Екатеринбурге началась прокурорская проверка по факту инцидента между фельдшером «скорой помощи» и пожилой пациенткой.
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Как сообщали СМИ, в минувшее воскресенье на вызов к 83-летней пенсионерке приехали медики. При осмотре пожилая женщина ударила 32-летнюю сотрудницу «скорой помощи», сбив с медика очки. В свою очередь, фельдшер в ответ ударила пенсионерку ладонью по щеке.
В ведомстве сообщили, что действиям сотрудницы «скорой» будет дана юридическая оценка. Специалисты выяснят, есть ли в поступке состав преступления.
Также в ходе надзорных мероприятий экспертам предстоит выяснить, соблюдалась ли профессиональная этика со стороны медицинского персонала во время оказания помощи пациентке.
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