Молодёжь примет участие в благоустройстве парка «Народный» в Нижнем Тагиле

Необходимо активизировать работу по взаимодействию государственных органов и местного сообщества для поиска новых форматов сохранения молодежного кластера и расширения возможностей для его участия в жизни города считают организаторы.

На практической части ребятам было предложено придумать, что бы им хотелось видеть в парке. Идеи были очень интересными и разнообразными.

«Парк тишины»

Эта часть парка «Народный» будет местом живого общения. Тут не будет Wi-Fi и уличных шумов. Удобное место для спокойных разговоров и неторопливого отдыха от городской суеты.

«Гайд парк»

Небольшая парковая площадка для того, чтобы молодые ребята собирались под открытым небом. Прийти сюда и подключиться к обсуждению или дискуссиям на остросоциальные темы, о гражданской позиции, самовыражении или вынести на всеобщее обсуждение свои творческие идеи сможет любой желающий.

«Парк миниатюр архитектурных и исторических памятников»

Здесь можно будет узнать о любой сфере города: географии, истории, культуре, науке и искусстве.

«Все начинается с малой Родины»

Интересная возможность прогуляться по Тагилу не выходя из парка. Спираль с важными датами, «читальный зал» с книгами о интересных людях города, экскурсии. Также планируется сделать штрих-коды на городских объектах, чтобы можно было оперативно узнать о них что-то интересное. Здесь же можно будет посмотреть разные видеоматериалы о Нижнем Тагиле.

Недавно в Нижний Тагил приезжал французский режиссер Philippe Mac-Gaw, которого заинтересовал наш город. Было отснято немало очень любопытных кадров. Быть может, этот фильм войдёт в коллекцию видеоклипов парка, и удастся увидеть наш город со стороны рассказал редакции TagilCity.ru один из активистов.

На афише можно будет узнать о мероприятиях и выбрать какие из них Вам хочется посетить.

«Общайся»

Сыграть в шахматы или шашки вживую, почитать любую понравившуюся книгу или оставить там свою. Поучиться танцевать или поиграть в игры «наших родителей». Можно продавать продукты своего творчества. Это одна из самых разноплановых площадок.

Аллея «Мы разные, но мы едины»

В Нижнем Тагиле проживает немало наций, каждая из которых обладает своеобразной культурой. Проводя дни национальных культур, их представители высадят дерево с именной табличкой национальности. Это важный элемент в формировании чистоплотности и экологичности сознания горожан.

Парковая зона «Все начинается с любви…»

Эта часть парка будет оформлена для проведения выездных регистраций бракосочетаний.

К реализации этих идей планируется подключить волонтёрский корпус, активных людей и вообще всех желающих поучаствовать в проекте.

Активисты добровольческих организаций поддерживают идею благоустройства парка, планируемого в пойме реки Тагил и выступают с пожеланиями о размещении на территории парка вело-дорожек, зоны Wi-Fi, территории, свободной для создания и размещения на ней арт-объектов, созданных студенческой и работающей молодежью сообщается в итоговой резолюции к форуму.