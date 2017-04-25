Томатный соус соответствует ГОСТу: жалоба жителя Новоуральска на инородные примеси в продукте не подтвердилась (ФОТО)

Руководство компании ПО «Пищекомбинат» незамедлительно отреагировало на жалобу потребителя и направило данную продукцию на экспертизу.

Результаты экспертизы показали, что инородных примесей в продукте не обнаружено. Соус соответствует ГОСТу и не представляет опасности для здоровья потребителей.