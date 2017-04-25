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Томатный соус соответствует ГОСТу: жалоба жителя Новоуральска на инородные примеси в продукте не подтвердилась (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Томатный соус соответствует ГОСТу: жалоба жителя Новоуральска на инородные примеси в продукте не подтвердилась (ФОТО)

25 апреля 2017, 18:00Общество
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