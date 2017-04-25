Томатный соус соответствует ГОСТу: жалоба жителя Новоуральска на инородные примеси в продукте не подтвердилась (ФОТО)
25 апреля 2017, 18:00Общество
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Ранее в СМИ обратился житель Новоуральска, который сообщил, что приобрел в магазине томатный соус местного пищекомбината, в котором обнаружил подозрительное вещество неизвестного происхождения.
Руководство компании ПО «Пищекомбинат» незамедлительно отреагировало на жалобу потребителя и направило данную продукцию на экспертизу.
Результаты экспертизы показали, что инородных примесей в продукте не обнаружено. Соус соответствует ГОСТу и не представляет опасности для здоровья потребителей.
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Результаты лабораторных исследований предоставлены ПО «Пищекомбинат»
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