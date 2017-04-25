Убрать незаконный рекламный щит с пешеходной дорожки потребовала администрация Нижнего Тагила

6 апреля нами был зафиксирован факт самовольной установки и эксплуатации рекламной конструкции. Разрешение на данную конструкцию не выдавалось. Согласно схеме размещения рекламных конструкций, утверждённое постановлением администрации, место для установки щита расположено рядом. 10 апреля в адрес владельца направлено предписание на демонтаж сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Если владелец не уберет щит сам, то, в соответствии с законом о рекламе, администрация обязана выждать месяц, после чего демонтировать конструкцию силами муниципалитета. В этом случае все расходы будут возложены на владельца билборда.