Убрать незаконный рекламный щит с пешеходной дорожки потребовала администрация Нижнего Тагила
25 апреля 2017, 11:50ОбществоДенис Таратонов
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После того, как растаял снег, жители Нижнего Тагила заметили, что на улице Островского рекламный щит установлен прямо на пешеходной дорожке. Тагильчанам приходилось обходить его по грязи. Администрация города установила владельца и отправила тому предписание, в котором потребовала демонтировать билборд.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 апреля нами был зафиксирован факт самовольной установки и эксплуатации рекламной конструкции. Разрешение на данную конструкцию не выдавалось. Согласно схеме размещения рекламных конструкций, утверждённое постановлением администрации, место для установки щита расположено рядом. 10 апреля в адрес владельца направлено предписание на демонтаж сообщили в администрации Нижнего Тагила.
Если владелец не уберет щит сам, то, в соответствии с законом о рекламе, администрация обязана выждать месяц, после чего демонтировать конструкцию силами муниципалитета. В этом случае все расходы будут возложены на владельца билборда.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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