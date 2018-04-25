48-летняя пациентка умерла в больнице Краснотурьинска
25 апреля, 15:15Общество
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В Краснотурьинске начата доследственная проверка из-за смерти пациентки местной больницы.
В феврале 48-летняя жительница Краснотурьинска поступила в больницу с обострением хронического заболевания легких. В апреле женщина умерла.
СУ СКР по Свердловской области начало проверку для установления причины смерти женщины и качества оказанного ей лечения, пишет «Уралинфорбюро».
Минздрав Свердловской области начал проверку по факту смерти 8-летнего ребенка в больнице Нижнего Тагила.
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