Депутат Сухого Лога лишился водительских прав за пьяное вождение
25 апреля, 11:05Общество
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В Сухом Логу депутат Владимир Возженников лишен водительских прав за пьяное вождение.
Депутат местной думы в Сухом Логу был задержан сотрудниками ДПС, когда пьяный отправился за еще одной порцией спиртного на своей иномарке. О пьяном депутате в полицию сообщили местные жители. Инцидент произошел зимой 2018 года.
Депутату выписан штраф в размере 30 тысяч рублей, а также он лишен водительских прав на 1,5 года, пишет URA.RU.
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