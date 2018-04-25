Экс-сотрудник свердловского МЧС запустил в интернете шоу «Плохой спасатель»

Анатолий Долговых раньше работал спасателем-авиадесантником, а теперь решил запустить шоу «Плохой спасатель» для того, чтобы рассказать «почему и как каждый год получают травмы и гибнут спасатели и пожарные».

В анонсе для канала автор утверждает, что причиной создания проекта стали случаи, когда спасатели, выполняя свою работу, попадали под осуждение общественности, о необходимости рассказать «о материально-техническом оснащении и отсутствии охраны труда».

Видео: Ura.ru

Как сообщает Ura.ru, в «Плохом спасателе» принимают участие около 60-ти человек. Команда уже занята монтажом нескольких серий для канала.