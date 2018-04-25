Экс-сотрудник свердловского МЧС запустил в интернете шоу «Плохой спасатель»
25 апреля, 06:05Общество
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Шоу «Плохой спасатель» появилось на сервисе YouTube. В проекте бывшие и действующие сотрудники МЧС рассказывают зрителям о проблемах в работе спасателей. Автором идей и ведущим шоу является бывший спасатель из Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Анатолий Долговых раньше работал спасателем-авиадесантником, а теперь решил запустить шоу «Плохой спасатель» для того, чтобы рассказать «почему и как каждый год получают травмы и гибнут спасатели и пожарные».
В анонсе для канала автор утверждает, что причиной создания проекта стали случаи, когда спасатели, выполняя свою работу, попадали под осуждение общественности, о необходимости рассказать «о материально-техническом оснащении и отсутствии охраны труда».
Видео: Ura.ru
Как сообщает Ura.ru, в «Плохом спасателе» принимают участие около 60-ти человек. Команда уже занята монтажом нескольких серий для канала.
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