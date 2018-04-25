Экскурсия «По улице Верескова» пройдет 8 мая в Нижнем Тагиле

8 мая накануне дня Победы в Нижнем Тагиле состоится экскурсия «По улице Верескова», организованная, чтобы отдать дань уважения герою-тагильчанину.

Экскурсия начнется в 17:00 у храма Александра Невского, участники пройдут по улице Верескова до трамвайной остановки, далее на трамвае маршрута №15 проследуют к Лисьей горе и завершат экскурсию на смотровой площадке.





Помимо истории жизни Виктора Верескова слушателям расскажут о Демидовских заводах, старой Гальянке и храме Александра Невского. Каждый участник экскурсии получит памятные подарки, передает газета «Тагильский рабочий».





Виктор Александрович Вересков – тагильчанин, получивший звание Героя Советского Союза, кавалер орденов Ленина и Красной звезды. Во время Великой Отечественной войны отличился в битве на Курской дуге, погиб в бою за освобождение села Ивница.