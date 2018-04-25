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Новости Нижнего Тагила

Экскурсия «По улице Верескова» пройдет 8 мая в Нижнем Тагиле

25 апреля 2018, 16:45Добавить новость
город,культура,Нижний Тагил,образование,праздник,транспорт,день Победы,экскурсия,Старая Гальянка,Лисья гора,трамвай,храм Александра Невского

8 мая накануне дня Победы в Нижнем Тагиле состоится экскурсия «По улице Верескова», организованная, чтобы отдать дань уважения герою-тагильчанину.

Экскурсия начнется в 17:00 у храма Александра Невского, участники пройдут по улице Верескова до трамвайной остановки, далее на трамвае маршрута №15 проследуют к Лисьей горе и завершат экскурсию на смотровой площадке.

Помимо истории жизни Виктора Верескова слушателям расскажут о Демидовских заводах, старой Гальянке и храме Александра Невского. Каждый участник экскурсии получит памятные подарки, передает газета «Тагильский рабочий».

Виктор Александрович Вересков – тагильчанин, получивший звание Героя Советского Союза, кавалер орденов Ленина и Красной звезды. Во время Великой Отечественной войны отличился в битве на Курской дуге, погиб в бою за освобождение села Ивница.

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