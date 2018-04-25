Консульская легализация документов в России

Эта процедура проводится, если необходимо проверить подлинность подписи лица, заверившего иностранный документ, его соответствие законам страны отправления и удостоверить проставленные печати.

Консульская легализация — сложная процедура. В России она проходит в несколько этапов:

удостоверение подписи и печати у нотариуса;

проверка в Минюсте;

проверка в Консульском департаменте МИД РФ;

удостоверение в консульстве страны, получившей бумагу.

Кто может делать консульскую легализацию

Эту процедуру проходят документы, прибывшие из зарубежного государства. Они могут быть как коммерческого, так и некоммерческого характера. В первом случае также понадобится отметка Торгово-промышленной палаты РФ.

Удостоверять все подписи и печати должно посольство или консульство той страны, для которой готовятся документы. К примеру, если оформляется японский документ для России, то отметки на нем ставят госорганы Японии, после чего его легализует посольство России в Японии.

Необходимые документы

Для легализации документов понадобятся:

заявление (образец можно скачать на сайте МИД РФ);

паспорт заявителя и доверенность на осуществление действий от имени компании;

сам документ, который необходимо легализовать;

квитанция об уплате госпошлины.

Сроки консульской легализации

В общем случае консульская легализация документов проходит в течении пяти дней. Этот срок могут увеличить до месяца, если отсутствует образец подписи уполномоченного лица и печати органа, выдавшего документ.

Если процедуру проводят зарубежные учреждения за пределами России, срок составляет 3 рабочих дня.

Период проверки может быть продлен до 6 месяцев, если необходимо получить бумаги в другой стране.

Отказ в консульской легализации

Отказ можно получить, если предоставить для легализации документы, в отношении которых данная процедура в РФ не проводится. Это:

бумаги, противоречащие интересам России;

документы, удостоверяющие личность;

военные билеты;

трудовые книжки;

пенсионные удостоверения;

водительские права.

Вышеперечисленные документы не предназначены для вывоза за пределы РФ.

Выдача документов

Получить готовые документы со всеми необходимыми отметками о легализации может лично заявитель при предъявлении расписки о приеме бумаг.

Легализация проводится путем проставления штампа на документе. Он скрепляется печатью с государственным гербом РФ. Для защиты от подделок ставится голографический знак. Оттиск штампа должен быть заполнен работником посольства или консульства. Он указывает дату проведения легализации, свою должность, ФИО. Если в процедуре отказано, все документы будут возвращены. Заявитель вправе исправить недочеты в бумагах и снова направить их в госорганы.

Следует знать, что легализованный документ имеет силу только в том государстве, чье консульство проставило на нем отметки о соответствии. Если необходимо направить его в несколько стран, потребуется не одна процедура.

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