Консульская легализация документов в России
Консульская легализация - это один из двух способов легализации бумаг наряду с апостилем. Она необходима для документов, поступающих из стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года.
Эта процедура проводится, если необходимо проверить подлинность подписи лица, заверившего иностранный документ, его соответствие законам страны отправления и удостоверить проставленные печати.
Консульская легализация — сложная процедура. В России она проходит в несколько этапов:
- удостоверение подписи и печати у нотариуса;
- проверка в Минюсте;
- проверка в Консульском департаменте МИД РФ;
- удостоверение в консульстве страны, получившей бумагу.
Кто может делать консульскую легализацию
Эту процедуру проходят документы, прибывшие из зарубежного государства. Они могут быть как коммерческого, так и некоммерческого характера. В первом случае также понадобится отметка Торгово-промышленной палаты РФ.
Удостоверять все подписи и печати должно посольство или консульство той страны, для которой готовятся документы. К примеру, если оформляется японский документ для России, то отметки на нем ставят госорганы Японии, после чего его легализует посольство России в Японии.
Необходимые документы
Для легализации документов понадобятся:
- заявление (образец можно скачать на сайте МИД РФ);
- паспорт заявителя и доверенность на осуществление действий от имени компании;
- сам документ, который необходимо легализовать;
- квитанция об уплате госпошлины.
Сроки консульской легализации
В общем случае консульская легализация документов проходит в течении пяти дней. Этот срок могут увеличить до месяца, если отсутствует образец подписи уполномоченного лица и печати органа, выдавшего документ.
Если процедуру проводят зарубежные учреждения за пределами России, срок составляет 3 рабочих дня.
Период проверки может быть продлен до 6 месяцев, если необходимо получить бумаги в другой стране.
Отказ в консульской легализации
Отказ можно получить, если предоставить для легализации документы, в отношении которых данная процедура в РФ не проводится. Это:
- бумаги, противоречащие интересам России;
- документы, удостоверяющие личность;
- военные билеты;
- трудовые книжки;
- пенсионные удостоверения;
- водительские права.
Вышеперечисленные документы не предназначены для вывоза за пределы РФ.
Выдача документов
Получить готовые документы со всеми необходимыми отметками о легализации может лично заявитель при предъявлении расписки о приеме бумаг.
Легализация проводится путем проставления штампа на документе. Он скрепляется печатью с государственным гербом РФ. Для защиты от подделок ставится голографический знак. Оттиск штампа должен быть заполнен работником посольства или консульства. Он указывает дату проведения легализации, свою должность, ФИО. Если в процедуре отказано, все документы будут возвращены. Заявитель вправе исправить недочеты в бумагах и снова направить их в госорганы.
Следует знать, что легализованный документ имеет силу только в том государстве, чье консульство проставило на нем отметки о соответствии. Если необходимо направить его в несколько стран, потребуется не одна процедура.
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