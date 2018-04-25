+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
ночь: +1
утро: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.75 + 0.09
EUR 75.33 + 0.12
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле планируется закрыть на ремонт с 1 июля

25 апреля 2018, 21:40Добавить новость
Нижний Тагил,мост,ремонт,реконструкция,улица Циолковского,мэрия
Администрация Нижнего Тагила планирует закрыть мост по улице Циолковского на реконструкцию с 1 июля на два месяца. По словам начальника управления городским хозяйством Владимира Юрченко, сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации. По планам специалистов ширина моста после ремонта будет 30 метров. На нем будут две полосы движения в каждую сторону. Каждая из буронабивных свай моста сможет выдержать нагрузку в 400 тонн.

После закрытия моста увеличится нагрузка транспорта на улицах Фестивальная и Индустриальная, так как это основные дороги для объезда из цента города. Власти города решают вопрос с ремонтом Береговой-Краснокаменской улицы. Через нее можно выехать с Выи и Красного Камня до поселка Рудник и потом на Тагилстрой.

Также пока остается открытым вопрос о финансировании реконструкции моста. По подсчетам мэрии все работы обойдутся в 700 млн рублей. Региональные власти обещали выделить 200 млн из этой суммы, но вопрос с финансированием решится только в июле на заседании кабинета министров, сообщает ИА «Все новости».
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Несколько районов Нижнего Тагила останутся без электричества (ВИДЕО)
3 апреля, 14:40
1 1
Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле после ремонта откроется в октябре 2018 года
28 марта, 08:00
1 2
Капитальный ремонт нижнетагильской школы № 56 выполнен на 40% (ВИДЕО)
27 февраля, 09:35
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 78
Подписаться на новости