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Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле планируется закрыть на ремонт с 1 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле планируется закрыть на ремонт с 1 июля

25 апреля, 21:40Общество
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