Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле планируется закрыть на ремонт с 1 июля

По словам начальника управления городским хозяйством Владимира Юрченко, сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации. По планам специалистов ширина моста после ремонта будет 30 метров. На нем будут две полосы движения в каждую сторону. Каждая из буронабивных свай моста сможет выдержать нагрузку в 400 тонн.

После закрытия моста увеличится нагрузка транспорта на улицах Фестивальная и Индустриальная, так как это основные дороги для объезда из цента города. Власти города решают вопрос с ремонтом Береговой-Краснокаменской улицы. Через нее можно выехать с Выи и Красного Камня до поселка Рудник и потом на Тагилстрой.

Также пока остается открытым вопрос о финансировании реконструкции моста. По подсчетам мэрии все работы обойдутся в 700 млн рублей. Региональные власти обещали выделить 200 млн из этой суммы, но вопрос с финансированием решится только в июле на заседании кабинета министров, сообщает ИА «Все новости».