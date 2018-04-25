+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
ночь: +1
утро: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.66 - 0.11
EUR 75.21 - 0.58
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Не буду пересчитывать мелочь»: кондуктор в Полевском выгнала ребенка из автобуса

25 апреля 2018, 14:45Добавить новость
Полевской,автобус,кондуктор,ребенок,мелочь,проезд,дорога,прокуратура,проверка
В городе Полевском прокуратура поводит проверку в связи с тем, что 19 апреля кондуктор высадила ребенка из автобуса маршрута «13к» из-за оплаты проезда мелкими деньгами.

19 апреля ребенок сел в автобус маршрута «13к» и, по словам матери мальчика, кондуктор высадила его из автобуса, когда он попытался заплатить за проезд рублевыми, пятидесятикопеечными и десятикопеечными монетами. Кондуктор сказала, что не будет пересчитывать его мелочь.

Мальчик был вынужден выйти на остановке на дорогу с оживленным движением и до пешеходной части идти по проезжей части.

По закону любые деньги и монеты Банка России обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей.

В ходе проверки прокуратурой г. Полевского будет проверена деятельность индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозку пассажиров на указанном маршруте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

48 нарушений ПДД вблизи школ было зафиксировано в ходе рейда в Нижнем Тагиле (ФОТО)
вчера, 17:45
1 2
Первоклассник из Екатеринбурга погиб после падения на арматуру возле стадиона
вчера, 06:05
0 7
Уголовное дело по факту ДТП с участием сына депутат заведено полицией Нижнего Тагила
19 апреля, 07:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 150
Сейчас на сайте 3078 гостей и 25 пользователей
Подписаться на новости