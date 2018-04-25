«Не буду пересчитывать мелочь»: кондуктор в Полевском выгнала ребенка из автобуса

В городе Полевском прокуратура поводит проверку в связи с тем, что 19 апреля кондуктор высадила ребенка из автобуса маршрута «13к» из-за оплаты проезда мелкими деньгами.

19 апреля ребенок сел в автобус маршрута «13к» и, по словам матери мальчика, кондуктор высадила его из автобуса, когда он попытался заплатить за проезд рублевыми, пятидесятикопеечными и десятикопеечными монетами. Кондуктор сказала, что не будет пересчитывать его мелочь.



Мальчик был вынужден выйти на остановке на дорогу с оживленным движением и до пешеходной части идти по проезжей части.





По закону любые деньги и монеты Банка России обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей.





В ходе проверки прокуратурой г. Полевского будет проверена деятельность индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозку пассажиров на указанном маршруте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.