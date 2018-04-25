+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
ночь: +1
утро: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.66 - 0.11
EUR 75.21 - 0.58
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Управляющие компании Екатеринбурга сорвали испытания теплосетей

25 апреля 2018, 07:05Добавить новость
город,Екатеринбург,жкх,проверка,Свердловская область,теплосети,отопление,горячая вода,Управляющие компании
Жители Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга массово стали обращаться в Екатеринбургскую теплосетевую компанию по поводу отключения отопления. ЕТК, в свою очередь, обвинила в случившемся управляющие компании города.

24 апреля в Екатеринбурге началась проверка тепловых сетей водой на максимальных температурах.

Управляющим компаниям города было отправлено уведомление о том, что отключение теплоснабжения систем отопления в ходе проверки запрещено. Но с началом проверки жители города стали массово обращаться в Екатеринбургскую теплосетевую компанию с жалобой на отсутствие тепла в квартирах.


Сотрудники ЕТК отметили, что не они занимаются отключением отопления. Это входит в обязанности УК и ТСЖ. Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», отключение отопления не только препятствует испытанию тепловых сетей, но и приведёт к затягиванию процесса подключения горячего водоснабжения.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Произошла коммунальная авария? Хотите пожаловаться на управляющую компанию? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Число домов со спецсчетами для капремонта выросло в Свердловской области на 36%
6 февраля, 09:00
1 0
Первоклассник из Екатеринбурга погиб после падения на арматуру возле стадиона
вчера, 06:05
0 6
Корь заподозрена у жителя Верх-Исетского района Екатеринбурга
20 апреля, 08:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 137
Сейчас на сайте 2796 гостей и 8 пользователей
Подписаться на новости