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Новости Нижнего Тагила

Российские священнослужители торгуют собачьим жиром

25 апреля 2018, 15:45Добавить новость
бизнес,здоровье,интернет,медицина,продукты,Россия,РПЦ,монастырь,торговля,собака,собаки,Новые известия

В интернете появляется множество сообщений о торговле собачьим жиром в российских монастырях. 

Собачий жир распространяется через сетевые магазины и церковные лавки. Преподносится товар как универсальное лекарственное средство. На этикетках указаны несуществующие предприятия и отсутствуют данные о госрегистрации.

Получить собачий жир невозможно, не убив животное. Сертифицировать препарат как лекарство или биоактивную добавку нельзя, поскольку это противозаконно, объясняет главный врач Тюменского противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова. Она подчеркивает, что польза собачьего жира – обман.

Не все священнослужители одобряют деятельность своих коллег, однако официально РПЦ в защиту животных не выступает. Газета «Новые известия» отмечает, что митрополит Волоколамский Иларион высказался на телевидении одобрительно в отношении истребления бездомных собак. Это произошло, когда разгорался скандал о массовом отстреле собак в преддверии Чемпионата мира по футболу.

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