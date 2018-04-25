Шеф-повар из чешского города-побратима Хеб провёл мастер-класс для тагильчан (ВИДЕО)
25 апреля, 07:30Общество
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В Нижнем Тагиле шеф-повар из Чехии Владимир Голлань провёл мастер-класс для горожан.
Сюжеты: Нижний Тагил
Владимир Голлань уже много лет профессионально занимается готовкой. Он рассказал тагильчанам о том, как в Европе готовят картофель, а также о других особенностях национальной кухни.
Шеф-повар приготовил франкфуртский суп с колбасками и картофелем, капусту браунколь с картофелем и шкубанки с маком.
Иностранный гость прибыл в Нижний Тагил в рамках проекта по обмену опытом. Тагильские студенты с 2002 года ездят в город-побратим Хеб, чтобы поучиться поварскому делу, передаёт «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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