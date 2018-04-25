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Новости Нижнего Тагила

Сироты-дебоширы: жители дома в Нижнем Тагиле жалуются на соседей и их гостей (ВИДЕО)

25 апреля 2018, 14:05Добавить новость
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Шум, пьяные компании, разрушенный подъезд не дают покоя жильцам новостройки от строительной компании «Тагил». Жители дома №4 на улице Смелянского в Нижнем Тагиле пишут заявления в полицию на беспокойных соседей. Дети-сироты заселены в 15 квартирах этой многоэтажки. 

Жители дома жалуются, что сироты и их постоянные гости регулярно нарушают общественный порядок и портят общедомовое имущество.

 

Я являюсь старшим по дому на Смелянского, 4 на ГГМ. Помимо того, что у нас куча недостатков при постройке дома, у нас еще одна проблема – заселение детей-сирот по федеральной программе. Поэтому происходит постоянное разрушение общедомового имущества, и все прилагающееся к этому. Полиция у нас каждый день, -- сообщил житель дома Александр.

  

В подтверждение своих слов жители дома предоставили фото и видео. На фото видны следы вандализма. 

 

Лужа на фото, не что иное, как следы испражнений. Это у помещения консьержа. И такие явления возникают на разных этажах. Отпечатки ног можно увидеть там, где сломана створка. Также сломана входная дверь в подъезд, выгнуто полотно, оторваны ручки. Пытаемся исправить, а ведь жилье им было предоставлено всего месяц назад, в марте 2018 года. Многие дети, которые приходят в эти квартиры, имеют хотя бы одного опекуна, -- пояснил Александр. 

 

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Данное видео житель дома обнаружил в соцсетях у одного из постоянных посетителей квартиры соседей со Смелянского, 4. На видео громко играет музыка, молодежь шумит, ругается матом, употребляет алкоголь и поливает друг друга из душа.

 

Это очень хорошо, что государство заботится о сиротах, а город выдает им жилье. Но сами квартиранты не ценят этого. Мы - приличные семьи с детьми - купили новое жилье, чтобы было светлое будущее, а по факту нам достались соседи, которые постоянно шумят и совсем не ценят предоставленное жилье, -- отмечают жильцы дома. 

 

Квартиры для детей-сирот: реальная помощь или лишние затраты из бюджета?


Именно эти граждане, по словам жильцов ведут себя неподобающим образом, устраивают пьянки и драки. Часто участниками пьяных склок являются несовершеннолетние дети-сироты, которые приходят в гости к друзьям – владельцам собственной жилплощади.

 

Происходят постоянные стычки жильцов с данными личностями. У нас каждый день происходят пьяные дебоши, полиция не может ничего с ними сделать, потому что там большинство несовершеннолетних гостей. Участковый только руками разводит, -- поделился житель дома.

 

Помимо каждодневных вызовов полиции, жильцы дома неоднократно обращались с заявлениями к участковому. Теперь соседи дебоширов готовят письмо в органы опеки и ПДН. Они считают, что эти органы должны контролировать и проводить разъяснительные работы с заселенными детьми-сиротами, а также наблюдать, где проводят время несовершеннолетние из детских домов. 

Параллельно жители дома готовят письмо в фонд жилищного строительства.

В СК «Тагил» когда продавали квартиры, о факте наличия 15 квартир для сирот умолчали, потому что вряд ли бы они тогда продались, -- поделился житель дома.

 

Многоэтажка от СК «Тагил» на Смелянского, 4 была сдана в эксплуатацию в декабре 2017 года, дети-сироты получили ключи от квартир в марте 2018 года. Средняя стоимость однокомнатной квартиры этом доме по данным риэлторских компаний - 1,4-1,6 млн. рублей.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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