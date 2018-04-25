Спасатель из Екатеринбурга запустил YouTube-шоу про бардак и коррупцию в МЧС (ВИДЕО)

Анатолий Долговых раньше работал спасателем-авиадесантником, а теперь решил запустить шоу «Плохой спасатель», для того, чтобы рассказать о коррупции и недостатках системы управления в ведомстве.



В анонсе для канала автор утверждает, что причиной создания проекта стали случаи, когда спасатели, выполняя свою работу, попадали под осуждение общественности из-за недостатков руководства.





Видео: Ura.ru



Как сообщает Ura.ru, в «Плохом спасателе» принимают участие около 60-ти человек. Команда уже занята монтажом нескольких серий для канала.