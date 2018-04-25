+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
ночь: +1
утро: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.66 - 0.11
EUR 75.21 - 0.58
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Спасатель из Екатеринбурга запустил YouTube-шоу про бардак и коррупцию в МЧС (ВИДЕО)

25 апреля 2018, 06:05Добавить новость
Екатеринбург,интернет,МЧС,Свердловская область,YouTube,спасатели,видео
Шоу «Плохой спасатель» появилось на сервисе YouTube. В проекте бывшие и действующие сотрудники МЧС рассказывают зрителям о проблемах в работе спасателей. Автором идей и ведущим шоу является бывший спасатель из Екатеринбурга.

Анатолий Долговых раньше работал спасателем-авиадесантником, а теперь решил запустить шоу «Плохой спасатель», для того, чтобы рассказать о коррупции и недостатках системы управления в ведомстве.

В анонсе для канала автор утверждает, что причиной создания проекта стали случаи, когда спасатели, выполняя свою работу, попадали под осуждение общественности из-за недостатков руководства.


Видео: Ura.ru


Как сообщает Ura.ru, в «Плохом спасателе» принимают участие около 60-ти человек. Команда уже занята монтажом нескольких серий для канала.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Спасатели буксировали машину и поднимали гири на чемпионате в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
14 апреля, 13:05
1 3
Кот застрял в коробе из гипсокартона в ванной одной из квартир Екатеринбурга (ВИДЕО)
27 марта, 06:05
0 0
Подсобное помещение екатеринбургской епархии сгорело на Ганиной яме (ФОТО)
22 апреля, 12:20
2 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 54
Подписаться на новости