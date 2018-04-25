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Новости Нижнего Тагила

Соревнования по дартсу прошли среди членов тагильского ДРО ООО «ВОИ» (ФОТО)

25 апреля 2018, 08:30Добавить новость
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила своё 29-летие 20 апреля отмечала общественная организация «Всероссийское общество инвалидов». В связи с этим члены общества участвовали в соревнованиях по дартсу.

Среди женщин победу одержала Кожемяко Л.С., второе место взяла Каролькова А.В., 3 место у Санниковой Т.В.
Среди мужской части общества инвалидов победил Постоногов И.Ю., второе место занял Ахмедзянов Р.М., третье месту у Попова С.А.

Кроме этого, в соревнованиях приняла участие тагильчанка Шуплецова Е.Е., которая передвигается на коляске. Она стала победительницей, рассказали в пресс-службе ДРО ООО «ВОИ».

После состязаний участники были приглашены на чаепитие. Все игроки получили грамоты и небольшие подарки.

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Фото: ДРО ООО «ВОИ»

 

Активное общение и хорошее настроение – результат данного мероприятия! И ещё раз поздравляем всех членов нашей организации! Всем здоровья и удачи! -- сообщили в общественной организации.

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