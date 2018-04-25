Соревнования по дартсу прошли среди членов тагильского ДРО ООО «ВОИ» (ФОТО)

Среди женщин победу одержала Кожемяко Л.С., второе место взяла Каролькова А.В., 3 место у Санниковой Т.В.

Среди мужской части общества инвалидов победил Постоногов И.Ю., второе место занял Ахмедзянов Р.М., третье месту у Попова С.А.



Кроме этого, в соревнованиях приняла участие тагильчанка Шуплецова Е.Е., которая передвигается на коляске. Она стала победительницей, рассказали в пресс-службе ДРО ООО «ВОИ».



После состязаний участники были приглашены на чаепитие. Все игроки получили грамоты и небольшие подарки.





Фото: ДРО ООО «ВОИ»