Ученики кадетских классов нижнетагильской школы № 13 приняли присягу (ФОТО)

Директор ОУ Лариса Шевелева первой поздравила ребят и отметила, что руководство школы гордится своими учениками, которые уже в юном возрасте принимают ответственное решение - служить Отечеству.

Присягу приняли первоклассники и те ребята, которые перешли в кадетские классы в этом учебном году.