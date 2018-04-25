Ученики кадетских классов нижнетагильской школы № 13 приняли присягу (ФОТО)
25 апреля, 21:00Общество
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Сегодня, 25 апреля, во дворце культуры «Космос» в поселке Северный прошел торжественный прием в кадеты учеников школы №13.
Сюжеты: Нижний Тагил
Директор ОУ Лариса Шевелева первой поздравила ребят и отметила, что руководство школы гордится своими учениками, которые уже в юном возрасте принимают ответственное решение - служить Отечеству.
Присягу приняли первоклассники и те ребята, которые перешли в кадетские классы в этом учебном году.
Погоны школьникам вручили полковник запаса Сергей Богдашин и майор запаса Виктор Костюркин, сообщает «Тагильский рабочий».
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Фото: «Тагильский рабочий»
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