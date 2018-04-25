Ученики кадетских классов нижнетагильской школы № 13 приняли присягу (ФОТО)

Сегодня, 25 апреля, во дворце культуры «Космос» в поселке Северный прошел торжественный прием в кадеты учеников школы №13. Директор ОУ Лариса Шевелева первой поздравила ребят и отметила, что руководство школы гордится своими учениками, которые уже в юном возрасте принимают ответственное решение - служить Отечеству.
Присягу приняли первоклассники и те ребята, которые перешли в кадетские классы в этом учебном году.
Погоны школьникам вручили полковник запаса Сергей Богдашин и майор запаса Виктор Костюркин, сообщает «Тагильский рабочий».
Фото: «Тагильский рабочий»