+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
ночь: +1
утро: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.75 + 0.09
EUR 75.33 + 0.12
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Ученики кадетских классов нижнетагильской школы № 13 приняли присягу (ФОТО)

25 апреля 2018, 21:00Добавить новость
Нижний Тагил,школа № 13,кадеты,присяга,ученики,директор школы
Сегодня, 25 апреля, во дворце культуры «Космос» в поселке Северный прошел торжественный прием в кадеты учеников школы №13. Директор ОУ Лариса Шевелева первой поздравила ребят и отметила, что руководство школы гордится своими учениками, которые уже в юном возрасте принимают ответственное решение - служить Отечеству.

Присягу приняли первоклассники и те ребята, которые перешли в кадетские классы в этом учебном году. 

Погоны школьникам вручили полковник запаса Сергей Богдашин и майор запаса Виктор Костюркин, сообщает «Тагильский рабочий».

Нижний Тагил,школа № 13,кадеты,присяга,ученики,директор школыНижний Тагил,школа № 13,кадеты,присяга,ученики,директор школы
Фото: «Тагильский рабочий»




© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Нижнетагильские четвероклашки научились мастерить книгу своими руками (ФОТО)
17 апреля, 06:05
1 0
«Ученик года-2018» был выбран в Нижнем Тагиле (ФОТО)
2 февраля, 23:05
11 0
Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле планируется закрыть на ремонт с 1 июля
сегодня, 21:40
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 110
Подписаться на новости