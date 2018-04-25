Управляющие компании Екатеринбурга сорвали испытания теплосетей

Управляющим компаниям города было отправлено уведомление о том, что отключение теплоснабжения систем отопления в ходе проверки запрещено. Но с началом проверки жители города стали массово обращаться в Екатеринбургскую теплосетевую компанию с жалобой на отсутствие тепла в квартирах.

Сотрудники ЕТК отметили, что не они занимаются отключением отопления. Это входит в обязанности УК и ТСЖ. Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», отключение отопления не только препятствует испытанию тепловых сетей, но и приведёт к затягиванию процесса подключения горячего водоснабжения.