Член Общественной палаты предложил пожизненно отстранить Глацких

Пост Глацких в социальных сетях вызвал недовольство президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, который считает, что бывшая чиновница не умеет признавать свои ошибки.

Чуть ли не ежедневно мы говорим о таких горе-чиновниках, которые регулярно высказывают в адрес простых граждан различного рода оскорбительные слова. Самое ужасное, что они не в состоянии признавать свои ошибки: так и Глацких до сих пор не раскаялась за свое «государство не просило вас рожать»,отметил Малькевич.

За публичные оскорбления в адрес граждан человека должны пожизненно отстранять от государственной и муниципальной службы, считает член Общественной палаты.

Необходимо продумать все законодательно, а начать можно как раз с Глацких!подвёл итог Малькевич.