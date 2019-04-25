Член Общественной палаты предложил пожизненно отстранить Глацких
Общественная палата России отреагировала на заявление Ольги Глацких, в котором она назвала журналистов падальщиками и гиенами. Один из её членов предложил пожизненно лишать права занимать должность на муниципальной и государственной службе тех, кто позволяет подобные высказывания, сообщает «Телеканал 360»
Пост Глацких в социальных сетях вызвал недовольство президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, который считает, что бывшая чиновница не умеет признавать свои ошибки.
Чуть ли не ежедневно мы говорим о таких горе-чиновниках, которые регулярно высказывают в адрес простых граждан различного рода оскорбительные слова. Самое ужасное, что они не в состоянии признавать свои ошибки: так и Глацких до сих пор не раскаялась за свое «государство не просило вас рожать»,отметил Малькевич.
За публичные оскорбления в адрес граждан человека должны пожизненно отстранять от государственной и муниципальной службы, считает член Общественной палаты.
Необходимо продумать все законодательно, а начать можно как раз с Глацких!подвёл итог Малькевич.
Напомним, ранее бывшая руководитель департамента молодежной политики Свердловской области на своих страницах в социальных сетях опубликовала пост с критикой в адрес журналистов и СМИ, пишущих, как считает Глацких, только негатив о ней. СМИ, которые занимаются подобным, она назвала «дешёво-туалетными», журналистов работающих там «стервятниками», а себя сравнила со львом, который может оступиться на трудном пути.