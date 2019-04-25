Депутат Екатеринбурга объявил акцию против подорожания проезда в метро
Сегодня, 18:30ОбществоФото: страница Андрея Пирожкова во ВКонтакте
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Екатеринбургский депутат Андрей Пирожков призвал к акции против повышения стоимости проезда в метро до 32 рублей, информацию об этом депутат разместил в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Пирожкова, нельзя промолчать по поводу подорожания стоимости проезда в метро, иначе повышение стоимости билетов на городской транспорт будет продолжаться.
Само постановление о повышении не опубликовали, дата с которой повышение произойдет — тоже. Короче, опять в карман нам залезли и даже объяснять ничего не хотят. Наша тарифная политика уже ничем не отличается от грабительской! возмутился Пирожков.
Чиновник призвал жителей уральской столицы собраться 29 апреля у здания ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».
Напомним, 25 апреля правительство региона подписало постановление о подорожании проезда в метро с 28 до 32 рублей. Причиной повышения цен стали закупка и реконструкция дорожных составов.
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