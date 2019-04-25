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Депутат Екатеринбурга объявил акцию против подорожания проезда в метро
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат Екатеринбурга объявил акцию против подорожания проезда в метро

Сегодня, 18:30ОбществоФото: страница Андрея Пирожкова во ВКонтакте
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