Депутат Екатеринбурга объявил акцию против подорожания проезда в метро

По словам Пирожкова, нельзя промолчать по поводу подорожания стоимости проезда в метро, иначе повышение стоимости билетов на городской транспорт будет продолжаться.

Само постановление о повышении не опубликовали, дата с которой повышение произойдет — тоже. Короче, опять в карман нам залезли и даже объяснять ничего не хотят. Наша тарифная политика уже ничем не отличается от грабительской! возмутился Пирожков.