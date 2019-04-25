Депутаты от ЛДПР предложили перенести начало учебного года на октябрь

Перенос начала учебного года, по мнению депутатов, позволит субъектам, связанных с туризмом, использовать потенциал курортов и лагерей в бархатный сезон, что принесёт дополнительные средства бюджету.

Не все народные избранники поддержали идею коллег. Некоторые предложили вначале изучить то, как перенос скажется на здоровье учащихся. Другие призвали учитывать климатические особенности субъектов.

До 1934 года в России не было точно установленной даты начала учёбы в школах. Она зависела от конкретной территории и на большинстве из них дети в школу отправлялись после окончания сбора урожая.