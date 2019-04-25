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Депутаты от ЛДПР предложили перенести начало учебного года на октябрь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты от ЛДПР предложили перенести начало учебного года на октябрь

Сегодня, 23:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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