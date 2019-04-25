Дочь главного уральского прокурора снимает клип с Машковым и Сухоруковым

Дочь главного прокурора Свердловской области Арина Охлопкова планирует набрать миллион лайков за клип, который она вместе с известными актерами снимает для лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина.

По сюжету молодой парень, представитель современного продвинутого поколения, предлагает «раскрутить» Шахрина в социальных сетях. Молодой человек убеждает музыканта в необходимости своих услуг, апеллируя на профессиональном жаргоне.

После этого лидер группы «Чайф» в прямом эфире в Instagram исполняет песню «Пароход», которая посвящена его отцу. В это время к трансляции подключаются друзья музыканта — Машков, Сухоруков, Ефремов, Сукачев. После того, как Шахрин заканчивает эфир, у него набирается миллион лайков и просмотров.

На современные рельсы мы ставим нечто очень искреннее, очень настоящее. Эта песня в Instagram становится тем, что объединяет друзей, близких, объединяет звёзд и обычных людей, подписчиков, рассказала Арина «Моментам».

Девушка рассказала, что актеры снимаются в клипе бесплатно. Часть съемок проходит в Екатеринбурге, другая – в Москве.