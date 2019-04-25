Екатеринбургского депутата Киселева пытались обмануть по телефону

Как рассказал народный избранник, ему поступил звонок, на другом конце провода представились сотрудниками одного из крупнейших банков России. Депутату сообщили, что некто пытается снять деньги с его счета. Однако, счета в данном банке у Киселева нет.

Мы зафиксировали снятие с вашего счета трех тысяч рублей из Сочи. Это показалось нам подозрительным. Прелесть ситуации в том, что нет у меня ничего в этом банке. Я им в ответ, что мне кажется, что вы жулики, так как таких звонков моим друзьям и знакомым было уже несколько,пишет Киселев.