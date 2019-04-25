Экс-глава Арамиля заплатит 1 млн рублей за неправильно заключенный контракт
Бывший глава Арамильского городского округа Владимир Герасименко по решению суда заплатит 1 миллион рублей за несвоевременную оплату работ по ремонту дорог, из-за которой у муниципалитета образовался долг в 60 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратура проверила исполнение бюджетного законодательства в Арамильском ГО и установила, что с 2017 по 2018 годы на территории округа образовалась задолженность в 60 млн рублей. Основная часть долга сложилась по одному из контрактов с предприятием по ремонту дорог в Арамиле.
В ходе разбирательства было установлено, что причиной долга стали нарушения со стороны главы округа. Так, при заключении контракта мэр допустил нарушение муниципального законодательства. Он заключил договор, зная, что в бюджете отсутствует нужная сумма – 20 млн рублей.
Организация выполнила работы по реконструкции дорог, однако оплата так и не поступила, вследствие чего предприятие обратилось в Арбитражный суд региона. Решением суда с муниципалитета были взысканы средства по контракту, а также расходы на судебные издержки.
Судебное разбирательство стало поводом для прокурорской проверки, в ходе которой была установлена вина мэра, покинувшего пост в середине 2017 года. По результатам рассмотрения искового заявления от прокуратуры, суд постановил взыскать с экс-главы 1 млн рублей.