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Экс-глава Арамиля заплатит 1 млн рублей за неправильно заключенный контракт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-глава Арамиля заплатит 1 млн рублей за неправильно заключенный контракт

Сегодня, 19:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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