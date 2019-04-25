Эксперты обсудили антикризисные решения на Baltic Weekend

Гендиректор SPN Communications, председатель оргкомитета Baltic Weekend Андрей Баранников заявил, что резкие перемены коммуникаций и бесперебойный информационный поток выступают фактором к расширению географии проведения форума. До этого выездные мероприятия состоялись в Тбилиси и Калининграде, а теперь в Баку.

Автор скандальной рекламной кампании Reebok #НИВКАКИЕРАМКИ Александр Голофаст подчеркнул, что на данный момент бренды с мировым именем пребывают в борьбе за внимание аудитории, возраст которой 14-25 лет. Согласно исследовательской информации, компании лично создают тренды, воздействуя на аудиторию других групп, сообщает 56orb.

По словам Татьяны Микаиловой, управляющего партнера азербайджанской RED Communications, кризис не является тем явлением, когда нужно молчать. В качестве примера она назвала теракт в мечетях городах Крайстчерч в Новой Зеландии. По итогам происшествия премьер-министр страны Джасинда Ардерн выступила с официальным заявлением. Микаилова также отметила, что первые лица должны быть вовлечены в события, при этом надлежит четко обозначить стратегию.

Помимо того, состоялся круглый стол «Не дай хорошему кризису пропасть даром!», в числе спикеров которого были вице-президент агентства КРОС Ольга Пескова, руководитель пресс-службы «Лаборатория Касперского» Андрей Булай и гендиректор холдинга 1st Media Invest Федор Щербаков.

Открытие второго дня форума отмечено докладом Кямрана Алиева, координатора по внешним связям ассоциации специалистов по связям с общественностью Азербайджана – APRA. Он рассказал о стремлении компаний выйти на новый уровень маркетинга, пиара и нативной рекламы. Антон Буланов, директор по маркетингу и коммуникациям ГК «ИНВИТРО» также добавил, что «нативка» является логичным способом взаимодействия с аудиторией и в медицинской сфере.