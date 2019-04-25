«Газпром» организовал День футбола и дружбы

Как сообщает издание «Новые известия», встречи приурочены к Международному дню Футбола и Дружбы. Всего в мероприятиях приняли участие порядка 40 тысяч человек, среди которых также были знаменитые спортсмены, политики, артисты, журналисты.

Так, на одном из открытых уроков, организатором которого выступил футбольный клуб Армении «Баранц», присутствовал депутат Национального собрания Лусине Бадалян, а также местные телеведущие, артисты театра и кино. Среди спортивных знаменитостей - легендарные футболисты Самвел Касабоглян, Арамис Тоноян и Самвел Петросян.

На территории Узбекистана для участников мероприятий состоялись не только матчи, но и мастер-класс знаменитого рефери ФИФА и Азиатской конфедерации футбола Равшана Ирматова.

Одним из мест встречи гостей стал Дом российского футбола – здесь провел открытый урок офицер по борьбе с дискриминацией и экс-игрок российской сборной по футболу Алексей Смертин.

Кроме того, в ходе программы на территории Сербии футболист Вуядин Савич совместно с шоуменом Иваном Ивановичем посетили больницу, где лечат детей с онкологией.

В Любляне в день Футбола и Дружбы состоялся праздничный фестиваль. В Боснии и Герцеговине – соревнование детских футбольных команд.

В Таджикистане, Азербайджане и Казахстане прошли важные беседы между участниками программы, тренерами и профессиональными футболистами. Игроки премьер-лиги “Астаны” Антонио Рукавин и Рангело Янг произнесли речь перед юными футболистами о важности победы, дружбе и традициях.

Речь футболистов прокомментировал также и глава футбольной академии Барселоны Майк Пуиг. Он отметил, что для юниоров очень важна поддержка со стороны профессионалов. Опыт старших игроков позволит развиваться в спорте новым поколениям, подчеркнул он. Международный день Футбола и Дружбы, отметил Пуиг, стал отличной возможностью для того, чтобы поделиться опытом.

Юный посол программы Альберт Зиннатов подчеркнул, что программа «Футбол для дружбы» дает многим участникам по-настоящему оценить свои силы, ведь умение побеждать необходимо не только в спорте, но и в жизни.