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«Газпром» организовал День футбола и дружбы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Газпром» организовал День футбола и дружбы

Сегодня, 17:46ОбществоФото: gazprom.ru
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