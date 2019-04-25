Обвиняемая в контрабанде таблеток екатеринбурженка заказала их для лечения

Уголовное дело завели на екатеринбурженку, которая заказала антидепрессанты из Польши. 24-летняя жительница уральской столицы была задержана во время получения посылки, в которой находились 30 таблеток, содержащих наркотическое вещество.

Девушка рассказала, что заказала таблетки через интернет. Несколько лет она лечилась антидепрессантами, но они не помогали. В интернете она прочла, что депрессия может быть связана с проблемами с дофамином в организме, и нашла препарат, который содержит бупропион, влияющий на дофамин.

Она проконсультировалась с врачом, после чего купила таблетки, предварительно убедившись с том, что они не запрещены в России.

Ни в одном перечне запрещенных в России лекарств заказанных девушкой таблеток нет. Однако, проведя экспертизу, криминалисты пришли к выводу, что таблетки – это наркотик.