Перекрыть улицу и похитить человека: на что подростки готовы ради лайков

Аккаунт @pris_rus 16-летний студент торгово-экономического колледжа Руслан завел в конце прошлого года. Сейчас его аудитория составляет 3,2 тысячи подписчиков, а самый просматриваемый ролик с танцами на проспекте Ленина набрал более 130 тысяч просмотров. Для сравнения: у самого известного инстаблогера Нижнего Тагила мэра Владислава Пинаева — 1,7 тысячи подписчиков.

Сначала Руслан снимал приколы типа ожившего манекена в магазине. Потом, как он сам объясняет, «решил хайпануть». В январе подросток частично перекрывает движение на проспекте Ленина, танцуя на проезжей части вместе с друзьями. После активного продвижения ролика в соцсетях его замечают СМИ, а затем и правоохранительные органы. Ему назначают штраф в размере 10 тысяч рублей. В апреле блогер в шутку снимает ролик с собственным похищением. На остановке тормозит машина, из нее выбегает парень, двое ловят его и заталкивают назад. Прохожие звонят в полицию, в городе объявлен план «Перехват». Уголовно и административно наказуемого деяния нет, после беседы в полиции парня отпускают домой.

«ИСПУГАЮТСЯ И СЕРДЦЕ ОСТАНОВИТСЯ»

— Про тебя сняли сюжеты федеральные каналы, сейчас ты даешь интервью. Это успех?

— Думаю, да, — усмехается Руслан. — Успех — это хайп, это когда люди начинают узнавать, подписываться, им интересно на меня смотреть. Ко мне иногда подходят девочки и мальчики, просят сфотографироваться.

Фото: Максим Конанков, TagilCity.ru

16-летний блогер назначает встречу в пустом кафе на Муринских прудах. Раньше на его месте был известный клуб DREBEZGI, а до него — «Приличное место». Сейчас там просто «Кафе». Режим работы максимально необычный для подобных заведений — в будни до 17 часов. По выходным здесь часто проходят банкеты, поясняет Руслан. Кафе руководит его мама, и на банкетах он подрабатывает официантом-барменом. Раньше в обмен на помощь мама давала ему деньги на обеды в колледже и карманные расходы. Но теперь семья откладывает эти деньги для уплаты административного штрафа за нарушение общественного порядка.

Руслан получил его, когда в январе записал ролик в поддержку московских блогеров Карины Лазарьянц и Давида Манукяна, арестованных на 10 суток за танцы на проезжей части Нового Арбата. Поступок тагильчанина тоже не остался незамеченным правоохранителями.

По сути, я ничего не сделал. Ну прошли мы втроем по проезжей части, это длилось минуты три. Нам никто не сигналил, никто не говорил плохого. Мы же не всю дорогу перекрыли, только одну полосу. Один водитель даже опустил стекло, сказал, что мы красавцы,говорит Руслан.

Правда, ранее, комментируя инцидент СМИ, блогер говорил обратное: «Водители сигналили нам, матерились, но мы не обращали внимания, нам важно было снять ролик».

10 апреля Руслан еще раз «ничего не сделал». Во время съемки нового ролика на остановке у музея-заповедника притормозила машина, из нее выбежал Руслан со связанными руками, за ним — двое парней. Его схватили и затолкали обратно. Всё произошло за 20 секунд.

По словам блогера, после этого розыгрыша к людям на остановке подошёл один из его друзей и заверил, что это была постановка. Однако в полицию кто-то всё же позвонил.

Было страшно, когда в полиции мне сказали, что друзей, которые мне помогали, могут «закрыть» на 15 лет. Они оба совершеннолетние. Но потом я узнал, что если заявление писать не буду, то ничего не произойдет,объясняет пранкер.

Внимание полиции заставило блогера отказался от некоторых идей. Например, прокатиться по центральным улицам в ванной с водой, прицепив ее к автомобилю, ему больше не хочется. Да и раньше, считает Руслан, границы он все-таки соблюдал:

У меня во всех роликах молодые люди. Старых я не трогаю, потому что мало ли — испугаются, остановится сердце, заикой станут. Над кем-то издеваться — это грязь, я не стану этого делать.

«ДЕЛЮСЬ С МАМОЙ ИДЕЯМИ РОЛИКОВ»

22 апреля, на следующий день после нашей встречи в кафе, Руслан выложил ролик, в котором его во время съемок якобы сбивает автомобиль. Сейчас за его видеотворчеством пристально следят в правоохранительных органах, поэтому ГИБДД уже инициировало проверку то ли реального, то ли постановочного инцидента, сообщила TagilCity.ru начальник отделения по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева.

«Рука болит, хожу с повязкой», — жаловался Руслан журналистам, заявив, что съемки прошли на прошлой неделе. Говорил ли он правду или это очередной пранк, неизвестно. По крайней мере, во время встречи с корреспондентом TagilCity.ru (за день до публикации ролика) никакой повязки у блогера на руке не было.

Розыгрыш с похищением можно классифицировать как антиобщественный поступок, считает Татьяна Пинаева. Но КоАП и уголовный кодекс ответственности за некорректные шутки не предусматривают.

После инцидентов с Русланом мы предлагали ужесточить ответственность за подобное антиобщественное поведение. Наши инициативы мы всегда отправляем в главное управление МВД России по Свердловской области,рассказала TagilCity.ru представитель полиции.

Фото: Максим Конанков, TagilCity.ru

Правоохранители считают, что «исправлению» подростка мешает лояльное отношение его матери к увлечению сына. «Он так развлекается и веселит других, а не пьет или курит», — такова ее позиция в пересказе начальника ОДН.

Мама меня поддерживает, она понимает, зачем мне это. Я делюсь с ней идеями для роликов,подтверждает Руслан.

Поговорить с мамой блогера лично корреспонденту TagilCity.ru не удалось.

«БОЮСЬ ПОТЕРЯТЬ АУДИТОРИЮ»

— Стратегия у меня такая: хочу полмиллиона к декабрю.

— Рублей?

— Подписчиков.

15-секундный рекламный ролик в своем Instagram подросток оценивает в 500 рублей. Рекламу у него готовы покупать такие же блогеры, как и он сам. Однако Руслан отказался от дохода — «аудитория сразу уходит, а я боюсь ее потерять».

Фото: Максим Конанков, TagilCity.ru

У десятиклассницы тагильской школы №49 Кати Кукиной (в YouTube — Катя Ку) аудитория меньше, чем у Руслана, пока — 700 подписчиков. Однако самое популярное видео она сняла на вполне хайповую тему — подростковые суициды.

Мне видеоблогинг не приносит финансовых средств. Но мне безумно приятно читать, когда в комментариях мне пишут «Катя, больше видео», задают вопросы. Ко мне подходят в школе и говорят: нам нравится, продолжай снимать. Чем больше подписчиков, тем круче: ты можешь высказывать свои мысли на более широкую аудиторию,считает девушка.

И Катя, и Руслан признаются, что блогинг — занятие трудозатратное, а единственная награда, которую они получают, — внимание аудитории.

Внимание, даже отрицательное, для подростков — валюта не менее ценная, чем денежные знаки, говорят психологи. Ради него они готовы не только часами монтировать ролики, но и подвергнуться осмеянию, осуждению или риску. Потребность во внимании у молодых людей имеет физиологическую основу, утверждает Мария Новикова, научный сотрудник лаборатории профилактики асоциального поведения Института образования ВШЭ, кандидат психологических наук.

Подростки очень зависят от получения одобрения, это происходит на физиологическом уровне — активнее, чем у маленьких детей или взрослых работает дофаминовая система мозга. Лайк — это показатель внимания и, в общем-то, одобрения. Если для этого нужно пройти по краю крыши, прокатиться на крыше поезда или порезать себе руки до костей — значит, кто-то выберет этот путь,говорит психолог.

Проверка границ дозволенного всегда была характерна для подростков, но современное общество не предлагает повзрослевшим детям «легальных», одобряемых способов удовлетворения этой потребности, убеждена Мария Новикова:

У нас сегодня утрачены многие культурные механизмы, которые позволяли эту потребность держать в «человеческом» русле — например, смеховая и карнавальная культура. Праздники, когда молодежи официально можно было бы драться, прикидываться нечистью, творить бесчинства, но в определенных, допустимых обрядом, рамках.

Летом Руслан едет в Москву — снимать новые ролики и встречаться с блогерами-миллионниками (он уже начал списываться с ними в Instagram). Особенно он надеется поговорить с пранкером Михаилом Литвиным, даже узнал места, где тот бывает. В декабре 2018 года московский блогер попал в ленты новостей, когда в багажнике его авто оказалась «окровавленная» девушка. Выяснилось, что «пленница» — его знакомая, а кровь нарисована краской. У 19-летнего пранкера почти 6 миллионов подписчиков в Instagram и на сообщения в директ от парня из Нижнего Тагила он пока не ответил.

При всём этом Руслан большой ставки на блогинг не делает и, похоже, не особенно задумывается о монетизации увлечения.

Если получится с блогингом, наверное, перееду в Москву,неуверенно говорит он.

Фото: Максим Конанков, TagilCity.ru